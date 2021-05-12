دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

واعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية في تقريره اليومي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 16409 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و707 آلاف و761 شخصا من ضمنهم 5501 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.واضاف ان عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و162 الفا و87 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 366 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 75 الفا و934 شخصا.