دولة عربية تمدد حظر التجول الليلي

وحسب البيان: "سيستمر سريان الإجراءات الاحترازية طيلة أيام العيد سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن".ودعا البيان إلى "الاحتياط بشكل أكبر" خلال عطلة العيد التي تشهد عادة تزايد التنقلات والزيارات العائلية.وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت حظر إقامة صلاة عيد الفطر "لصعوبة توفير شروط التباعد" بين المصلين.ومددت الحكومة الأسبوع المنصرم حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من عام وحتى 10 يونيو.وتفرض السلطات حظر التجول الليلي منذ أواخر العام الماضي، مع تقييد يظل نسبيا للتنقلات بين المدن.