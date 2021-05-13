بالفيديو والصور: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وكان ذلك رغم القيود المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية للحيلولة دون وصول الآلاف إلى المسجد الأقصى، والصلاة في باحاته.

وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

ووفقا لموقع "معا"، أدى قرابة الـ100 ألف مصلٍّ، اليوم، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.

#صور فرحة الأطفال بعيد الفطر السعيد من ساحات المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/JTOfp7vJdk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 13, 2021

وعلت تكبيرات العيد "إيذانا بحلول أول أيام عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين، تزامنا مع مسيرات وهتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

ونقل الموقع عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم قوله إن "شعبنا سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد".