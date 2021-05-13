الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة غرب مدينة غزة

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل اعلام دولية ان "الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة.