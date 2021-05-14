جيش الاحتلال يطلق 450 صاروخا على غزة الليلة الماضية

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان نشره عبر "تويتر"، "منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخ وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة".وأضاف أن "منظومة القبة الحديدة اعترضت طائرة من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة".وبدأت الاثنين القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، ما اسفر عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.