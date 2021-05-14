وزارة الصحة في غزة تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي منذ اندلاع المواجهات

واستأنفت صباح اليوم مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، والمغازي ودير البلح وسط القطاع، فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم أن 160 طائرة شاركت في قصف 150 هدفا في قطاع غزة خلال ساعات الليل.من جانبها واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية، وأعلنت "كتائب القسام" قيامها بإطلاق 100 صاروخ على عسقلان ردا على استهداف المدنيين والبنية التحتية.وأعلنت "سرايا القدس" إنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى.