كتائب القسام: الطيران المسير يستهدف مصنعا اسرائيليا للكيميائيات

وذكر الجناح العسكري لحركة حماس، ان "طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" استهدفت مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.