امين عام الامم المتحدة يدعو الى وقف فوري للتصعيد في غزة واسرائيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال غوتيريش في صفحته على "تويتر"، "احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل".



واضاف "لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة".