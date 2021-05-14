اشتباكات في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

واكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وقوع إصابات بالرصاص الحي في الأطراف والعديد من حالات الاختناق بين المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية عند مدخل قرية أوصرين.في غضون ذلك، أعلن أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيتا جنوب نابلس عن وقوع عشرات حالات الاختناق خلال اشتباكات احتدمت أيضا فوق قمة جبل صبيح، حيث أعادت مجموعة من المستوطنين قبلا أيام إقامة بؤرة استيطانية.