جرحى إسرائيليون في قصف فلسطيني متواصل في عسقلان

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت خلال الليلة الماضية 168 صاروخا على عسقلان على الأقل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو ألفي صاروخ وقذيفة هاون أطلقت من غزة منذ بدء الجولة الحالية من التصعيد الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن 220 منها على الأقل أطلقت الليلة الماضية وصباح اليوم وسقطت 30 منهم في أراضي القطاع.وأدى القصف الفلسطيني المتواصل من غزة حتى الآن إلى مقتل تسعة أشخاص في إسرائيل.