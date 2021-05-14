الخارجية الاميركية تؤكد مضيها قدما في المفاوضات النووية مع إيران

اكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطط إدارة بلاده للمضي قدما في المفاوضات النووية مع إيران، على الرغم من دعوات الجمهوريين لإلغائها



وقال بلينكن ان "المحادثات تجري في فيينا في محاولة لمعرفة ما إذا كان بإمكان بلاده العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.