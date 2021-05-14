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مبعوث اميركي يصل الى اسرائيل يهدف لتهدئة الاوضاع مع فلسطين

دوليات

2021-05-14 | 14:42
مبعوث اميركي يصل الى اسرائيل يهدف لتهدئة الاوضاع مع فلسطين
1,150 مشاهدة

أعلنت السفارة الأميركية في القدس اليوم الجمعة، وصول هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية، الى تل أبيب، وذلك في إطار مساعي واشنطن للتوصل لتهدئة دائمة.

وقالت السفارة، في تغريدة على تويتر، إن عمرو وصل إلى "تل أبيب اليوم لتعزيز العمل نحو تهدئة مستدامة، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".
وشغل عمرو منصب نائب المبعوث الرئاسي الخاص للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من عام 2014 إلى 2017.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتعرض فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لضغوط مزايدة من قيادات ديمقراطية في الكونغرس لاتخاذ موقف أكثر حزما لاحتواء أعمال العنف في المنطقة.
ويضع العنف المتصاعد الرئيس الديمقراطي أمام معادلة معقدة دبلوماسيا، بما أن الأوراق التي يمتلكها محدودة، ولكن سياسيا أيضا إذ دفعه الجناح اليساري لحزبه إلى أخذ مسافة واضحة من إسرائيل بعد الدعم الثابت والقوي الذي أبداه دونالد ترامب، بحسب وكالة فرانس برس.
في الأيام الأخيرة، ضاعف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان الاتصالات والتصريحات من أجل "التهدئة". وذكر مراقبون أن واشنطن تتدخل مع شركاء عرب آخرين مثل الأردن وقطر ومصر.
وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية بتظاهرات غاضبة تضامنا مع الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية التي انطلق منها التوتر قبل أسابيع.
ومن ثم تطورت إلى صدامات عنيفة مع الجيش قتل فيها سبعة فلسطينيين، وأصيب أكثر من 150 بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.
في الوقت نفسه، تبقي إسرائيل الضغط على قطاع غزة ردا على استمرار الهجمات الصاروخية من القطاع، فتواصل قصفه بالطائرات والمدفعية. وتسببت الضربات الإسرائيلية منذ الاثنين بمقتل أكثر من 122 شخصا، وبدمار كبير، في حين قتلت الصواريخ الفلسطينية نحو 9 أشخاص.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن الضربات لن تنتهي قريبا. وأضاف في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الدفاع "قلت إننا سنكبّد حماس ومجموعات أخرى خسائر كبيرة... إنهم يدفعون وسيظلون يدفعون ثمنا باهظا. الأمر لم ينته بعد".
في الوقت ذاته، تواصل حركة حماس والفصائل الفلسطينية إطلاق دفعات متتالية من الصواريخ من القطاع في اتّجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، حيث قتل تسعة أشخاص منذ الاثنين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بعمليات ليلية شملت غارات لطائرات مقاتلة وقصف دبابات استهدفت شبكة أنفاق تابعة لحماس حفرت تحت مناطق مدنية.
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