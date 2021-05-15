قتلى ومئات الجرحى.. إعصاران مدمران يضربان الصين

واجتاحت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كم/ ساعة مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، ومهد جائحة فيروس كورونا.

وقالت السلطات في هوبي، أمس الجمعة، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين. وتسببت الرياح في تضرر رافعتين، وانهارت إحداهما في موقع بناء، مما أوقع أضرارا جسيمة في الممتلكات.وبالإضافة إلى السيارات التي تضررت جراء سقوط الأجسام عليها، اقتُلعت الأشجار وتدمرت حظائر الصفائح المعدنية جزئيا وأعمدة الكهرباء، مما حرم أكثر من 26 ألف منزل من الكهرباء. وانهار ما يقرب من 30 منزلا، وفقا لسلطات هوبي.وضرب إعصار قوي أيضا مدينة سوتشو، بالقرب من شنغهاي، مساء الجمعة، مع رياح تجاوزت 200 كم/ ساعة، وفقا للسلطات المحلية.وأشار تقرير إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان واحد، بالإضافة إلى 130 إصابة طفيفة. وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي دوامة سوداء ألحقت أضرارا كبيرة في مسارها.