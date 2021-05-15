زخات صاروخية تستهدف تل أبيب

وقالت "كتائب القسام" في بيان "وجهنا الآن ضربةً صاروخيةً لتل أبيب بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".وأشارت أيضاً إلى "توجيه ضربة صاروخية ضد مغتصبة موديعين غرب رام الله إهداءً لأرواح شهداء الضفة المحتلة وانتقاماً لدمائهم"، قبل أن تعلن القسام "تجدد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية".في الأثناء أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.