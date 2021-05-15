إسرائيل توجه تحذيرا إلى لبنان

وتشهد منطقة مرجعيون الحدودية جنوبي لبنان، تدابير أمنية مشددة من جانب الجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون، قبالة مستوطنة المطلة الإسرائيلية، الحدودية مع الجنوب اللبناني.وأقام الجيش الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية، ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب على متن حافلات، للمشاركة في حركات احتجاجية عند الحدود، تضامنا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وبعد ظهر الجمعة، نظم شبان على الحدود الجنوبية تظاهرة داعمة لفلسطين. وبعد محاولتهم اجتياز الحدود، توفي شخص وأصيب آخر بجروح نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم.