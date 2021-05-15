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الجامعة العربية: إسرائيل تتحمل كاملة المسؤولية عن استهداف الفلسطينيين

دوليات

2021-05-15 | 09:16
الجامعة العربية: إسرائيل تتحمل كاملة المسؤولية عن استهداف الفلسطينيين
274 مشاهدة

حملت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية، عن الحرب والممارسات التي تستهدف الفلسطينيين مؤخرا، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وطالبت الجامعة العربية، في بيان، المجتمع الدولي وأعضاء الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن، بـ"تحمل المسؤولية والتدخل الفوري والحاسم لوقف الحرب".

وأورد البيان أن الجامعة تستنكر "جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والقصف الهمجي لقطاع غرة"، وشدد على استنكار "مخططات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال، خاصة في القدس وأحيائها".

وطالبت الجامعة العربية، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها "وتقديم كافة المسؤولين الإسرائيليين عن المجازر والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى المحاكمة وإنفاذ القانون الدولي".

وذكر البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أنه يدعو الأطراف الدولية الفاعلة "للعمل على إطلاق مسار سلام حقيقي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من ممارسة سيادتها".

وأضاف البيان، أن "الذكرى الـ 73 للنكبة تحل اليوم والشعب الفلسطيني ما زال يعيش تبعاتها المؤلمة منذ عام 1948، وما ترتب عليها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة".

وأكد قطاع فلسطين في البيان، أن الشعب الفلسطيني "ما زال يتعرض على مرأى ومسمع من العالم لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية".

وأشار إلى ما يحدث اليوم بحي الشيخ جراح في القدس، حيث يستهدف التهجير نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية.

وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وقُتل 10 فلسطينيين من عائلة أبو حطب، وهم 8 أطفال وامرأتان، بغارة اسرائيلية دمرت مبنى مؤلفا من ثلاثة طوابق بمخيم الشاطئ غربي غزة. ولم ينج من العائلة سوى الأب وطفل رضيع.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 140 قتيلا، من بينهم 39 طفلا و22 امرأة، إضافة إلى أكثر من ألف مصاب.

يأتي ذلك فيما يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، برا وجوا وبحرا، إذ تواصل الدبابات الإسرائيلية قصفها المدفعي العنيف على مواقع متعددة شرقي غزة.
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