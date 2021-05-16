إصابة أربعة جنود إسرائيليين بعملية دهس في "الشيخ جراح"

اصيب أربعة جنود إسرائيليين، الاحد، بعملية دهس في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس.

وبحسب موقع "روسيا اليوم، فإن "4 جنود إسرائيليين اصيبوا جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس". وأضاف أنه "تم إطلاق النار على سائق الذي نفذ العملية".



