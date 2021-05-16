غوتيريش يعرب لمجلس الأمن عن صدمته بعدد القتلى المدنيين في غزة

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، إن "الأعمال القتالية المستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية مروعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "مصدوم بعدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.وتابع: "السبيل الوحيد إلى الأمام يتمثل في العودة إلى المفاوضات بهدف إقامة دولتين لتتعايشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع الاعتراف المتبادل لبعضهما بعضا، واعتبار القدس عاصمة لكلا الدولتين بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".وشدد على أن تصاعد التوتر حول قطاع غزة قد يؤدي إلى نشوب أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة برمتها.وأكد غوتيريش أنه لا بد من وقف القتال على الفور، ودعا كل الأطراف للسماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها، مضيفا أن الأمم المتحدة تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور.