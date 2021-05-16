مقتل ثلاثة عسكريين سوريين بقصف في أدلب

وذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسندر كاربوف: "تعرضت مواقع للقوات الحكومية في الجانب الجنوبي الغربي بمنطقة إدلب لخفض التصعيد، لعمليات قصف من قبل مسلحين بقاذفات من العيار 122 ميليمترا وراجمات صواريخ من نوع زو-23".وأفاد كاربوف بأن هذه الهجمات أدت إلى مقتل 3 عسكريين في الجيش السوري وإصابة 4 آخرين.