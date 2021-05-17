اردوغان للبابا فرنسيس: يجب ان يقف العالم صفا واحدا بوجه "إسرائيل المحتلة"

وبحسب وكالة الاناضول التركية، فان "اردوغان اجرى اتصالا مع البابا فرانسيس لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين، حيث اكد الرئيس التركي أن المستهدف من العدوان الإسرائيلي ليس الفلسطينيين فقط بل كافة المسلمين والمسيحيين والبشرية جمعاء".وشدد اردوغان في اتصاله على "ضرورة وقوف كل البشرية صفا واحدا ضد إسرائيل المحتلة التي لا ترى بأسا في الاعتداء على المقدسات"واضاف اردوغان، ان "بلاده قامت بحملة دبلوماسية مكثفة في كافة المحافل وعلى رأسها الأمم المتحدة (بخصوص فلسطين)، إلا أن مجلس الأمن الدولي فشل في إظهار الحس بالمسؤولية".وتابع ان "الرسالة وردود الأفعال التي سيواصل البابا فرانسيس توجيهها، تحمل أهمية كبيرة من حيث دفع العالم المسيحي والمجتمع الدولي للتحرك".