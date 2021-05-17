بقذائف فسفورية.. الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مصنعا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين، بأن غارة إسرائيلية استهدفت، مصنع "فومكو" للإسفنج بشمال قطاع غزة.

المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة قالت في بيان، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مصنعا للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في المخازن كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال".

وأكدت أن "فرق الإطفاء تواجه منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة".

وحذرت المديرية، "من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده".