بلد آسيوي يغلق المدارس بعد ظهور اصابات بـ "السلالة الهندية" بين الأطفال

وفي خضم ذلك اعلنت سنغافورة عزمها إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث حذرت السلطات من أن سلالات فيروس كورونا الجديدة، مثل تلك التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، تؤثر على الأطفال.وفي مؤتمر صحفي افتراضي، عقد في وقت متأخر أمس الأحد، أعلنت السلطات في سنغافورة أن المدارس الابتدائية والثانوية والكليات الإعدادية، ستتحول إلى التعليم المنزلي الكامل (عن بعد)، من يوم الأربعاء القادم حتى نهاية الفصل الدراسي في 28 ايار.وقبل ساعات من المؤتمر، أكدت سنغافورة تسجيل بعض حالات الاصابة بالسلالة المتحورة تتعلق بأطفال مرتبطين بمجموعة في مركز تعليمي.وقال وزير الصحة، أونج يي كونغ، نقلا عن محادثة أجراها مع مدير الخدمات الطبية بالوزارة، إن سلالة B.1.617 الهندية "يبدو أنها تؤثر على الأطفال أكثر".وأشار وزير التعليم بسنغافورة، تشان تشون سينغ، إن "بعض هذه الطفرات أكثر ضراوة ويبدو أنها تهاجم الأطفال الصغار"، مضيفا أن "هذا مصدر قلق لنا جميعا".وأوضح تشان في منشور على "فيسبوك" أن الحكومة تعمل على وضع الخطط لتطعيم الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.كذلك، أعلنت العاصمة التايوانية، تايبيه، ومدينة تايبيه الجديدة المجاورة، اليوم الاثنين، أن المدارس ستعلق الدراسة من يوم الثلاثاء حتى 28 ايار، وذلك بعد تسجيلها 333 حالة إصابة محلية جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 2000 .