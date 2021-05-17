التربية الفلسطينية تنعى 20 شهيدا من طلبة مدارس غزة نتيجة القصف الاسرائيلي

ونعت الوزارة في بيان، الشهداء الطلبة، من المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، والبالغ عددهم 20 شهيدا.وطالبت التربية، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووزارات التربية في العالم إلى فضح هذه الانتهاكات والضغط على الاحتلال؛ لوقف هذه الجرائم التي تشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية.وأشارت الوزارة إلى أن "قتل الطلبة الأبرياء بدم بارد، وقصف منازلهم، واستهداف ذويهم، يكشف عن نوايا الاحتلال وإمعانه في القتل، وارتفاع نسبة ذوي الإعاقة؛ نتيجة الاعتداءات الاحتلالية الهمجية"، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها "لن تدخر جهداً في محاسبة الاحتلال على جرائم عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".