نبأ "غير سار" من الهند بشأن لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، أنّ لجنة تابعة للحكومة رصدت 26 حالة نزيف وتجلط محتملة بعد التطعيم بلقاح كوفيشيلد الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا".

وأظهرت البيانات أنّه "ثمة مخاطر تخثّر ضئيلة جدّاً لكنها أكيدة"، وفقا لرويترز