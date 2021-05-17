"دافوس" يؤجل عقد اجتماعه وينقله بسبب فيروس كورونا

وأضاف المنتدى أنه من المستحيل عقد اجتماع عالمي في ظل الجائحة وضبابية حركة السفر وتباين توزيع اللقاحات وسلالات الفيروس الجديدة، وفقا لما ذكرته.وبذلك يكون المنتدى الاقتصادي العالمي قد ألغى اجتماعا سنويا خاصا كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال 3 أشهر.والمنتدى الاقتصادي العالمي هو عبارة عن مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه عادة في شهر كانون الثاني من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.