اسرائيل تستهدف مبنى في غزة.. والقسام تهدد باستئناف قصف تل أبيب

وأوقع الاستهداف الذي طال شقة سكنية داخلها 5 أطفال و3 نساء و4 رجال، وراح ضحية القصف شخصان على الأقل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صواريخ تحذيرية، مرتين، قرب برج المهند في غزة، ليتم إخلاؤه، من دون أن يتم استهدافه حتى الآن.من جانبها، هددت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، باستئناف قصف تل أبيب بالصواريخ، إذا لم تتوقف إسرائيل عن استهداف المباني السكنية.وقال الناطق باسم الكتائب ، أبو عبيدة، "نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر".وفي وقت سابق، جرى إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، استهدفت أسدود والنقب وبئر سبع.وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وهي: (الجوهرة، هنادي، الشروق، الجلاء، مشتهى، والاندلس).