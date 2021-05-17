"حماس": سنكتب قصة نهاية إسرائيل قريباً.. ترقبوا المفاجآت

وفي كلمة له خلال احتفال تضامني مع فلسطين في مدينة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال حمدان إن "العدوان الإسرائيلي وحد الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال من البحر إلى النهر".وشدد على "أننا سنكتب قريبا قصة النصر وقصة نهاية الكيان الإسرائيلي وزواله".وأضاف أن "مقاومتنا هي من أجل التحرير وليس من أجل العودة للتفاوض".وأضاف: " لا مشروع سياسي أو تفاوضي مع العدو بل لدينا فقط مشروع المقاومة التي باتت تصنع المعادلات"، كاشفا أن "المقاومة في جعبتها الكثير من المفاجآت".