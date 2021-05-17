دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 14319 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و765 ألفا و485 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2094 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتة الى تعافي مليونين و242 ألف و23 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واضافت: ان 5264 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.واشار التقرير الى تسجيل 286 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 77222 حالة وفاة.