وسائل اعلام: اخلاء برج وسط غزة بعد تهديد اسرائيلي بقصفه

واكدت وسائل الاعلام نقلا عن مصدر أنه "يتم إخلاء البرج حاليا من السكان".وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دمر برج "الجلاء" في مدينة غزة، يوم السبت الماضي، الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.