الرئيس اللبناني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس النواب

وشدد عون في رسالته على أن "مفاعيل التأخير السلبية انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون معالجة ملفات حساسة"، مؤكدا أنه "لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن تأسر التأليف إلى أفق غير محدد".وقال عون: "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف لا يزال يأسر التأليف متجاهلا كل مهلة معقولة لتأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة".ولفت إلى أنه "مؤتمن على احترام مبادئ تأليف الحكومات وتأمين الثقة النيابية لها كي لا تنتقل البلاد والعباد من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة تصريف أعمال أخرى"، معتبرا أن "تشكيل الحكومة ممكن إذا ما تخلى الرئيس المكلف عن مقولة أنه هو من يشكل".وكان حسان دياب قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد أيام قليلة من الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط حوالي 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.وفي 30 أغسطس/آب 2020، تم تكليف مصطفى أديب، الذي يشغل منصب سفير لبنان في ألمانيا منذ 2013، بتشكيل الحكومة، إلا أنه اعتذر عن ذلك يوم 26 سبتمبر/كانون الأول.ومرة جديدة، كلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون أن ينجح في ذلك حتى الساعة.