بقذائف الهاون ورشقات صاروخية.. "سرايا القدس" تقصف مواقع إسرائيلية

أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأربعاء، قصف مواقع "مارس" الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة.

كما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

هذا وأفادت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

في الجهة المقابلة، أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأنه "تم رصد 7 قذائف فلسطينية سقطت داخل بلدة في أشكول"، لافتة إلى "وقوع أضرار بالمنازل".