أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 12789 إصابة و233 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 12789 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و792 ألفا و204 إصابات مؤكدة".

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1601 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، لافتاً الى "تعافي مليونين و272 ألفا و719 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واضافت أن "5158 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، مشيراً الى "تسجيل 233 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 77765 حالة وفاة".