إيران تعلن التوصل لإطار اتفاق في مفاوضات فيينا بشأن "النووي"

وصرح عراقجي، الذي يمثل إيران في مفاوضات فيينا، خلال تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء جولتها الرابعة: "يمكن الآن القول إننا توصلنا إلى هيكل الاتفاقي وتم تحديد نصه الرئيسي، لكن العديد من بنوده ما تزال قيد التفاوض وما تزال بعض القضايا الرئيسية محل خلاف".وأضاف عراقجي: "لا يمكن القول إن العمل قد انتهى، لكننا أحرزنا تقدما جيدا للغاية. لقد واصلنا الوقوف بحزم، والاختلافات هي حيث مصالحنا على المحك. نأمل أن تتخذ الوفود قراراتها بحلول الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق".وتابع: "نأمل أن تكون جولة المفاوضات المقبلة الجولة الأخيرة... توصلنا إلى حل لبعض العقد في مجالي رفع العقوبات الأمريكية وخطوات إيران النووية لكن بعض العقد لاتزال عالقة".وأوضح أن "بعض القضايا الأساسية ما تزال عالقة لكن هذا لا يعني أنه لا حل لها"، كما أضاف: "لا يوجد برنامج لزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي".