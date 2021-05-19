"حماس" تتوقع التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة

وقال أبو مرزوق، في حديث نقلته قناة "الميادين"، مساء الأربعاء: "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح".وأوضح: "أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين. وهو متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل... وسيكون على قاعدة التزامن".واعتبر أبو مرزوق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واجه "فشلا كبيرا"، مشيرا إلى أن "حماس" تعلن النصر بقوله.وأوضح أن هناك "تعاطفا غير مسبوق" مع القضية الفلسطينية في العالم، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو من يستجدي وقف إطلاق النار".ورأى أن الولايات المتحدة "كانت شريكة في قتل" الفلسطينيين في المرحلة الأولى من العدوان حين تواصل الوسطاء مع "حماس"، قائلا إن صواريخ "كتائب القسام" على تل أبيب "أجبرت" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الاتصال بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وتغيير موقف واشنطن، التي تعتبر أنها تضغط الآن على إسرائيل لوقف العدوان.