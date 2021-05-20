415 مهاجرا يأملون من السلطات الايطالية النزول على اراضيها

وقالت المنظمة الألمانية إن "سي-آي 4 وصلت قبالة باليرمو. نخشى أن يضطر الناجون إلى قضاء ليلة رابعة على متن السفينة. لم تتم الموافقة على الإنزال بعد. يجب ألا يكون هناك حصار! أكثر من 400 ناج بحاجة إلى ملاذ آمن".ومن بين المهاجرين الـ415 الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة خلال ست عمليات، هناك 150 قاصرا، بحسب المنظمة التي رفضت مالطا السماح لها بإنزالهم.وهذه أول مهمة لـ"سي-آي 4" التي غادرت حوض روستوك (شمال ألمانيا) في منتصف أبريل متوجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.وإيطاليا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من منطقة شمال إفريقيا التي تشهد ارتفاعا حادا في أعداد المغادرين مقارنة بالسنوات السابقة، وقد وصل أكثر من 13 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية منذ يناير.