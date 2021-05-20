بالصور: في لبنان... نقمة شعبية حول الانتخابات السورية والسفير يعلّق!

تدفّق مئات اللاجئين السوريين منذ صباح الخميس الى سفارة بلادهم قرب بيروت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في اليوم المخصص للمقيمين خارج سوريا، قبل أسبوع من موعد الاستحقاق الذي تُعد نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد.





وبدأ منذ الخامسة صباحاً بتوقيت بيروت، توجّه حافلات تقل سوريين الى مقر السفارة في بعبدا، شمال العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات الأمن، وفق ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس. وأمام مقر السفارة، اكتظ الشارع بسوريين رفعوا أعلام بلادهم وصور الرئيس الحالي ووالده حافظ، مرددين هتافات عدة أبرزها "بالروح بالدم نفديك يا بشار".

وقد سجّل إشكال كبير، صباح اليوم، على أوتوستراد جونية، بين عدد من الشبان اللبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين الذين كانوا ينظّمون مسيرة سيّارة حاملين فيها الأعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد. وأعرب الشباب اللبنانيون عن غضبهم، معتبرين ان السوريون مقتنعون برئيسهم الحالي وعليهم العودة الى بلدهم أو الاقتراع لصالح وجه آخر، طالما أنهم اختاروا اللجوء الى بلدان أخرى، على حد تعبيرهم.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، سجّل الاشكال تضارب وتدافع وتكسير زجاج سيارات، في حين حضرت على الفور دورية من الجيش وطوقت المكان.

من جهته، علّق السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية على الإشكال بالقول: " الاعتداء على حافلات الناخبين مؤلم وهذا لا يليق باللبنانيين".