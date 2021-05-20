رسمياً.. إسرائيل وحماس توافقان على وقف إطلاق النار

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل "وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين، ومن دون أية شروط".وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، أن الكابينت "التأم هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي، بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين.كما أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد"، الموافقة رسميا على المقترح المصري، وأكد مسؤول في "حماس" لوكالة "رويترز" بدء وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الثانية من صباح الجمعة.وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.