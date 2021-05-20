"القسام": أعددنا لضربة تغطي كل فلسطين.. ولكن

وقال أبو عبيدة في كلمة له: "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية".وأضاف: "نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنراقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".وتابع: "قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا".وأعلنت كل من إسرائيل وحركة "حماس"، ليل الخميس، الموافقة على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الجمعة.وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين ل‍تل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.