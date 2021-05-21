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حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني الانتصار في معركة "سيف القدس"

دوليات

2021-05-21 | 05:42
حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني الانتصار في معركة "سيف القدس"
199 مشاهدة

اصدر حزب الله، اليوم الجمعة، بيانا بارك فيه للشعب الفلسطيني وللمقاومة الانتصار التاريخي الكبير الذي ‏حققته ‏معركة ‏"سيف القدس".

وذكر بيان نقلته العلاقات الاعلامية للحزب، ان " حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة الانتصار التاريخي الكبير الذي ‏حققته ‏معركة ‏سيف القدس على العدو الصهيوني ويوجه التحية بالخصوص الى المجاهدين ‏المقاومين والى ‏الشهداء ‏والجرحى وعائلاتهم الشريفة المحتسبة ويتقدم بالتبريك الى قيادة ‏فصائل المقاومة الفلسطينية الذين ‏كانوا ‏اهلا لهذه المعركة بالانتصار للقدس الشريف والمسجد ‏الاقصى ودماء الشهداء وأوفياء للأمانة ‏التاريخية ‏التي حملهم أياها الشعب الفلسطيني وكافة ‏الأحرار والمظلومين في العالم".

واضاف اليبان "لقد كسرت المقاومة في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على ‏تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر وأنشأت المقاومة قواعد جديدة سوف تمهد للإنتصار الكبير ‏القادم، وأعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجددا وباتت املا للشعوب المستضعفة على ‏مستوى العالم، وسوف يكون لهذا ‏الانتصار ‏الذي تحقق اليوم، إنعكاسات إستراتيجيّة وسياسيّة ‏وثقافيّة بالغة الأهميّة على مستقبل الصراع في ‏المنطقة".‏

وتابع "لقد أكد الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكافة دول محور المقاومة وشعوبها والقوى السياسية ‏والشعبية ‏التي ‏أزرته على مستوى العالم ان هذه الغدة السرطانيّة الإجراميّة "إسرائيل" أوهن ‏من بيت العنكبوت، ‏وأن فيها ‏من الضعف والتصدعات ما يجعل التحرير الكامل من البحر الى ‏النهر مشروعا قريب المنال ‏وإن القدس أقرب ‏الى الحرية من أي زمن مضى بعدما سقطت في ‏هذه المعركة اوهام السلام المزعوم ‏والحل السياسي وصفقة القرن ‏الخيانية ومعها التطبيع ‏المشبوه والمطبّعون المشبوهون وأثبتت أن يد ‏المقاومة هي العليا ويد العدو هي ‏السفلى على ‏طريق النصر والحرية والكرامة.".

واوضح البيان "إننا في حزب الله نعبّر عن عظيم إعتزازنا بإنتصاركم التاريخي الكبير والذي نرى فيه إنتصار ‏كل ‏المقاومين والشرفاء والاحرار ونُكبر فيكم تألق القادة وشموخ المقاتلين ومجد الشهداء ‏وصبر العائلات ‏الشريفة وصلابة الجرحى وروح الصمود العالية عند أفراد شعبكم المظلوم ‏رجالاً ونساءً، صغارا وكبارا.".

وختم بالقول "يا شعب فلسطين الأبي ويا مقاومتها العظيمة الباسلة لقد صنعتم عند فجر هذا اليوم فجرا جديدا ‏للأمة ‏والمقدسات لن يكون بعده إلا التحرير بإذن الله".

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