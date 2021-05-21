انقطاع واسع للتيار الكهربائي في مختلف محافظات الأردن والحكومة توضح السبب

وبررت الحكومة الأردنية، سبب انقطاع التيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة مؤكدة انه ناتج عن انقطاع خط الربط مع مصر، وفقا لما نقلته قناة "المملكة".وأشارت الحكومة إلى أنها "تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي".وقبل ذلك أكدت مصادر عدة لقناة "المملكة" أن ذلك يرجع لوجود خلل في المزود الرئيسي للكهرباء، دون أن تحدد سببا واضحا للخلل.ونقلت القناة عن مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله قوله إن "انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية".وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن وجود حالة من الاستياء لدى المواطنين الأردنيين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ظل موجة حر تشهدها المملكة.