مجددا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صحن قبة الصخرة وشرعوا باطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.يأتي ذلك، تزامنا مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي وفي قلقيلية بالضفة الغربية.وأسفرت المواجهات عن إصابة 38 فلسطينيا في بيت لحم وكفر قدوم شرق قلقيلية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي إصابة مباشرة بقنبلة غاز في الرأس، أما إلى مستشفى بيت جالا الحكومي فقد وصلت إصابة بالرصاص الحي في الساق وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.كما وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي إصابة بالرصاص الحي في الساق وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.هذا وانطلقت مسيرة باتجاه حوارة من نابلس، ومسيرة اخرى لحركة حماس من رام الله إلى بيت إيل.