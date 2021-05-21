Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تفاصيل جديدة عن اكتشاف نوع "غير مألوف" من كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إسبانيا تحدد موعدا لفتح أبوابها امام السياح الحاصلين على لقاحات محددة

دوليات

2021-05-21 | 09:38
إسبانيا تحدد موعدا لفتح أبوابها امام السياح الحاصلين على لقاحات محددة
731 مشاهدة

صرح رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، بأنه سيسمح للسياح المطعمين باللقاحات المسجلة لدى وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية، بدخول أراضي بلاده اعتبارا من 7 حزيران المقبل.

وقال سانشيز في مؤتمر سنوي للسياحة في مدريد، انه "اعتبارا من 7 حزيران، سيتمكن المسافرون من جميع البلدان التي تخضع حركة التنقل معها لقيود، من دخول إسبانيا إذا كانت لديهم شهادة بإتمام التطعيم باللقاحات المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أو الصحة العالمية المنظمة".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر سانشيز أنه يسمح اعتبارا من 24 ايار بدخول إسبانيا دون الحاجة إلى الخضوع لفحوصات صحية للقادمين من بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند ورواندا والصين وبريطانيا واليابان.

وخص سانشيز بالذكر بريطانيا، التي أرسلت عام 2019 ، 18 مليون سائح إلى إسبانيا، أكثر من أي دولة أخرى، وقال إن إسبانيا ستكون "مسرورة وسعيدة للغاية" باستقبال السياح البريطانيين مرة أخرى.

مع ذلك، لم يذكر سانشيز أن إسبانيا مدرجة على قائمة السفر الصفراء لحكومة المملكة المتحدة، ما يعني أن الأشخاص الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة من إسبانيا لا يزالون بحاجة إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام، والخضوع لعدة اختبارات كوفيد-19، وهي اعتبارات من المرجح أن تضعف الحماس لقضاء عطلة إسبانية. ومن المحتمل ألا يذهب البريطانيون الذين لا يستطيعون العمل من المنزل إلى إسبانيا حتى تتغير القواعد.

وقال سانشيز إنه "خبر غير عادي" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نظام شهادات سفر كوفيد-19 لمواطني التكتل بحلول الأول من يوليو، مما يسمح لهم بالسفر بحرية عبر الكتلة الاوروبية.

وكان قطاع السياحة يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني في عام 2019، لكن هذه النسبة انخفضت إلى ما يقل قليلا عن 6% في عام 2020.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:41 | 2021-05-21 11:41
11:40 | 2021-05-21 11:40
11:26 | 2021-05-21 11:26
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت
39.26%
16:04 | 2021-05-19
قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت
16:04 | 2021-05-19
بعد وفاة سمير غانم.. تدهور الحالة الصحية لفنانة مصرية
18.72%
12:36 | 2021-05-20
بعد وفاة سمير غانم.. تدهور الحالة الصحية لفنانة مصرية
12:36 | 2021-05-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
11.84%
09:06 | 2021-05-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
09:06 | 2021-05-20
وفاة فنان مصري شهير متأثراً بكورونا
10.99%
11:36 | 2021-05-20
وفاة فنان مصري شهير متأثراً بكورونا
11:36 | 2021-05-20
عادل إمام يودع سمير غانم بكلمات مؤثرة
9.98%
14:47 | 2021-05-20
عادل إمام يودع سمير غانم بكلمات مؤثرة
14:47 | 2021-05-20
السومرية في متناول يديكم... حمّلوا التطبيق لتصلكم آخر الأخبار!
9.22%
05:17 | 2021-05-21
السومرية في متناول يديكم... حمّلوا التطبيق لتصلكم آخر الأخبار!
05:17 | 2021-05-21
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.