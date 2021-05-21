تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 11250 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و815 ألف و882 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1532 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتة الى تعافي مليونين و304 آلاف و824 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واضافت: ان 5015 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة، مؤكدة تسجيل 200 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى78194 حالة وفاة.