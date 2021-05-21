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الصحة العالمية تدعو لتسهيل فوري لوصول المساعدات الطبية إلى غزة

دوليات

2021-05-21 | 17:04
الصحة العالمية تدعو لتسهيل فوري لوصول المساعدات الطبية إلى غزة
67 مشاهدة

دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إلى تسهيل فوري لوصول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية خلال إفادة للأمم المتحدة عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، تركزت على أثر العنف في الأراضي الفلسطينية إن القطاع به حاليا نحو 8538 مصابا إضافة إلى 257 قتيلا. وأضافت أن هذا يشكل خطر "وضع ضغوط تفوق طاقة المنشآت الصحية".

كما دعت إلى تسهيل فوري لوصول المساعدات الطبية وموظفي الإغاثة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو نصف مخزونات الأدوية الضرورية استهلكت. كما طالبت بفتح ممرات إنسانية.

وقالت "التحديات الحقيقية هي الإغلاقات. نحتاج لدخول الإمدادات الطبية" في إشارة للمعابر الحدودية.

وذكرت هاريس أن 30 منشأة طبية تضررت أثناء القصف العنيف الذي نفذته إسرائيل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بالطرق تعيق تحرك سيارات الإسعاف. وكل المستشفيات تقريبا لا تعمل بكامل طاقتها بينما لا تعمل اثنان منها على الإطلاق.
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