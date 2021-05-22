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هلع ورعب تعيشه الهند بعد تسجيل عدد وفيات قياسي بكورونا

دوليات

2021-05-22 | 02:14
هلع ورعب تعيشه الهند بعد تسجيل عدد وفيات قياسي بكورونا
4,845 مشاهدة

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، تسجيل اكثر من 257 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت عدد وفيات قياسي.

وذكرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن "البلاد سجلت 257299 اصابة خلال 24 ساعة ليصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد الى 26.3 مليون اصابة".

هذا واكدت الوزارة "تسجيل 4194 حالة وفاة لمصابين بالوباء خلال ذات المدة ليبلغ عدد الوفيات الاجمالي 295525 حالة وفاة"

وكانت الإصابات بفيروس كورونا في الهند قد سجلت في الثلث الأول من شهر ايار الجاري أرقاما قياسية حيث تجاوزت على مدى أيام عدة 400 ألف إصابة على أساس يومي.

هذا واثارت الموجة الاخيرة التي ضربت الهند حالة من الهلع بين السكان اذ ان الفيروس يحصد ارواح قرابة 5 الاف شخص يوميا.

وكانت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند طالبت اليوم السبت، بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من فيروس كورونا من مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك، بعدما أفادت منظمة الصحة العالمية بوقت سابق هذا الشهر بأن المتحور الهندي من كوفيد-19، هو أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالهند، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ومقاومة للقاحات.

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