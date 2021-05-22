بايدن يضع شروطا للقاء زعيم كوريا الشمالية

واكد بايدن "إذا وافق كيم جونغ أون على نزع السلاح النووي فسألتقي به".

وأشار إلى أنه "يجب أن تكون هناك التزامات بخفض التصعيد قبل أي اجتماعات".ووفقا له، ستكون هناك حاجة إلى مفاوضات أولية على مستوى أدنى، مضيفا أنه سيضمن "أن يلتقي فريقه مع نظرائهم في كوريا الشمالية لاطلاع بيونغ يانغ على نوايا واشنطن".وشدد بايدن على أنه لن يمنح كيم "اعترافا دوليا"، لافتا إلى أن هذا هو كل ما يريده زعيم كوريا الشمالية من المفاوضات، حسب تعبيره.