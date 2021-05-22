بايدن: لا سلام إلا باعتراف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن حل الدولتين هو “الرد الوحيد” الممكن للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن: “نحن ما زلنا بحاجة إلى حل الدولتين. هذا هو الرد الوحيد”، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة “ملتزمة بأمن إسرائيل”، وأنه “لا سلام إلا بأن تعترف المنطقة بحق إسرائيل بالوجود”.

وقال بايدن إن الحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد إسرائيل، وإنه “يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس”.

كما أوضح بايدن أنه سوف يسعى من أجل إعادة إعمار غزة.

وأشار بايدن إلى أنه طلب من السلطات الإسرائيلية العمل على وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، منددا بـ”المتطرفين” من كلا الطرفين.

وقال: “أبلغت الإسرائيليين أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لي أن يضعوا حدا لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس التي هي من فعل متطرفين من كلا الطرفين”.

وكان الرئيس الأميركي يعلق على ما شهدته القدس ومدن إسرائيلية مختلطة على مدى أيام عدة، من صدامات بين سكان عرب وآخرين يهود، أشعل فتيلها احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من سكانها الفلسطينيين لصالح مستوطنين يهود.