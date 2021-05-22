صحيفة فرنسية تؤكد قيام السلطات الاسبانية بدفع مهاجرين الى البحر

وقالت الصحيفة إن الفيديو مقطع من تقرير بثته في 18 مايو 2021 وسيلة الإعلام الإسبانية “الفارو دي سبتة” يظهر جنودا إسبانا يدفعون بهروات رجال ينتهي بهم الأمر بالقفز في الماء.وردت الصحيفة على تساؤلات قرائها، الذين طالبوا بالتأكد من صحة الفيديو، أن الصور حديثة جدا وتظهر تدخل الجيش وشرطة الحرس المدني الإسباني، للسيطرة على موجة المهاجرين الذين عبروا من المياه باتجاه سبتة.وأضافت الصحيفة أن فريق “CheckNews” تمكن من التعرف بسهولة على موقع هذه الصور ويتعلق الأمر بشاطئ تاراخل، وهو نفس المكان الذي أنقذ فيه غواص من الحرس المدني طفلا صغيرا وفق صور نشرتها وسائل إعلام إسبانية.وتظهر الصور التي تعود لصحيفة “الفارو دي سبتة” أنه للوصول إلى الأراضي الإسبانية، يسير المهاجرون الأفارقة على طول السياج في مجموعات. ويحاول البعض المرور إلى أراضي سبتة عبر التشبت بالسياج، فيما يسبح آخرون في المياه، وعند وصولهم تحتجزهم الشرطة والجنود.والاثنين، نجح أكثر من ثمانية آلاف مهاجر في الدخول عن طريق البحر إلى سبتة بعد تخفيف المغرب الضوابط الحدودية، ما رفع منسوب التوتر بين مدريد والرباط.وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت إلى المغرب أكثر من ستة آلاف من هؤلاء المهاجرين ومنعت مجموعات أخرى من الدخول.ويشكل جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان شمال المغرب الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا، ويحاول المهاجرون بشكل متكرر دخولهما بشكل غير قانوني على أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي سعيا وراء حياة أفضل.