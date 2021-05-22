أعمدة الدخان تتصاعد إثر حريق في مرفأ بيروت

وتصاعدت أعمدة الدخان من مرفأ بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية، إن الحريق اندلع بأرض خالية قرب المرفأ.وأكدت المصادر عدم وقوع إصابات جراء الحادث. والتحقيق جارٍ لمعرفة أسبابه.وكان مرفأ بيروت قد شهد في 4 أغسطس / آب2020 انفجاراً هائلاً يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.وخلّف انفجار المرفأ دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة، وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.