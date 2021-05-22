بعد "الفطر الأسود".. مرض جديد يصيب مرضى كورونا

تتوالى المعطيات بسرعة حول مرض "الفطر الأسود" الذي يصيب مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، والذي أصيب به الفنان المصري سمير غانم قبل وفاته.



ومع معطيات هذا المرض، ظهر مرض "الفطر الأبيض" لدى مرضى فايروس كورونا المستجد.

وكانت عدة وسائل إعلام عدة نقلت عن شقيق الفنان سمير غانم، تخطي الفنان الكوميدي كورونا، وإصابته بفشل كلوي حاد، كاشفا إصابته بمرض "الفطر الأسود" في عينيه. وأشار شقيق سمير غانم إلى أن هذا المرض هو "من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

ما الفطر الأسود

و"الفطر الأسود" -ويعرف أيضا باسم "فطار الغشاء المخاطي"- يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.



الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بالفطر الأسود

التهاب الجيوب الأنفية، وذلك وفقا لما صرحت به الدكتورة أنيتا ماثيو، اختصاصية الأمراض المعدية، مستشفى فورتيس، مولوند، في مومباي، لموقع "إنديا كوم"، وانسداد الأنف أو احتقان وسيلان الأنف، وألم موضعي في عظم الوجنة، أو تنميل أو تورم، وتغيير اللون. و"الفطر الأسود" -ويعرف أيضا باسم "فطار الغشاء المخاطي"- يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.التهاب الجيوب الأنفية، وذلك وفقا لما صرحت به الدكتورة أنيتا ماثيو، اختصاصية الأمراض المعدية، مستشفى فورتيس، مولوند، في مومباي، لموقع "إنديا كوم"، وانسداد الأنف أو احتقان وسيلان الأنف، وألم موضعي في عظم الوجنة، أو تنميل أو تورم، وتغيير اللون.

ومن الأعراض أيضاً ظهور سواد فوق الأنف "جسر الأنف"، وحدوث حركة في الأسنان أو مشاكل في الفك، فضلا عن مشاكل في البصر، وألم في الصدر، وتفاقم أعراض الجهاز التنفسي.



ما الفطر الأبيض

بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفطرالأسود بين مرضى "كوفيد-19" في الهند، تتزايد المخاوف الآن بشأن عدوى الفطر الأبيض (الفطريات البيضاء) التي قد تكون أكثر فتكا، وذلك وفقا لتقرير في الإندبندنت.



وتم اكتشاف 4 حالات من "الفطريات البيضاء"، والتي تسمى أيضا "داء المبيضات"، يوم الأربعاء في كلية طبية تديرها الحكومة في باتنا، عاصمة ولاية بيهار الشرقية، والتي تشهد ارتفاعا خاصا في حالات كوفيد.

أعراض الفطر الأبيض

قال رئيس قسم الأحياء الدقيقة في كلية ومستشفى باتنا الطبي، الدكتور سن سينغ، لوسائل الإعلام الهندية إن جميع الأشخاص الأربعة المصابين بالفطر الأبيض أظهروا أعراضا شبيهة بفيروس كورونا ولكن لم يتم كشف إصابتهم بـ"كوفيد-19″ عند اختبارهم.



وأوضح أن مرضى الفطريات البيضاء عانوا من أضرار في رئتيهم مماثلة لتلك التي تسببها عادة عدوى كوفيد.



وأضاف سن، "بعد اكتشاف الفطر الأبيض، عولج المرضى بأدوية مضادة للفطريات وأظهروا تحسنا في حالتهم منذ ذلك الحين".



كما أثار المسؤولون مخاوف من أن العدوى الفطرية تنتشر بسهولة أكبر من الفطريات السوداء إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأظافر والجلد والمعدة والكلى والدماغ والأجزاء الخاصة والفم.



ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات أخرى للفطر الأبيض في جميع أنحاء البلاد.



وقال مسؤول من الكلية الطبية ذاتها للصحفيين إن مستوى تشبع الأكسجين لأحد المرضى الأربعة الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفطر الأبيض انخفض أيضا.



ويعتقد أن الفطريات أكثر خطورة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك مرضى السكري وأولئك الذين يتناولون الستيرويدات لفترة طويلة من الزمن، وهي أحد علاجات حالات كوفيد الشديدة.